Trasferimento di un’arma all’interno della stessa provincia: la sentenza

Il trasferimento di un’arma comporta obbligatoriamente una nuova denuncia anche se ci si muove all’interno della medesima circoscrizione territoriale.

Il trasferimento di un’arma dev’essere denunciato anche se ci si muove all’interno di un’unica provincia, e anche all’interno della circoscrizione territoriale che fa capo al medesimo ufficio di pubblica sicurezza; lo ribadisce il Consiglio di Stato (sentenza 9965/2022) respingendo il ricorso di un imprenditore barese la cui licenza la prefettura aveva disposto di revocare dopo che aveva subito il furto dell’arma detenuta in un luogo diverso, la sede dell’azienda, da quello denunciato, l’abitazione.

Quando si ha a che fare con la denuncia di armi non ha senso distinguere tra trasferimento in un diverso domicilio e trasferimento in una diversa località come invece suggerito nel ricorso; lo spirito della legge infatti è chiaro, consentire all’autorità statale di essere costantemente a conoscenza del luogo esatto in cui ogni arma si trova.

