Trasporto di armi in auto: serve la denuncia di detenzione?

Alcuni lettori di Armi Magazine ci chiedono se, quando viaggiano con un’arma nel bagagliaio, debbano portare con sé, oltre al porto d’armi, anche la denuncia di detenzione. Risponde l’avvocato Fabio Ferrar.i

Al contrario della comune credenza, per il trasporto di armi in auto nessuna legge prescrive tale dotazione documentale. La denuncia di detenzione va tenuta nel luogo dove si detengono le armi. Se le armi sono detenute in più luoghi, di solito c’è una doppia denuncia.

È invece indispensabile avere con sé la licenza, che attesta la legalità del trasporto (almeno sotto il profilo generale). La regola è che il cittadino deve essere disarmato, quindi dobbiamo avere qualcosa che consenta di validare l’eccezione a un possibile controllo. Comunque non è vietato, bene inteso, è solo inutile.

Ancor più inutile, per il trasporto di armi in auto, è portare una fotocopia della denuncia di detenzione, che dal punto di vista legale non ha alcuna validità e può essere facilmente contraffatta. Ricordiamo che la dizione “ll numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei)“, che chiude la nota circolare del ministero dell’Interno 559/C.3159-10100 datata 14 febbraio 1998 , viene correttamente interpretata considerando il singolo titolo abilitativo, non il mezzo di trasporto.