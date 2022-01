Ufficiale il nuovo distributore di B&T AG

Prima Armi è il nuovo distributore di B&T AG sul mercato italiano.

Dal 1° febbraio il distributore di B&T AG per il mercato italiano sarà Prima Armi. Il marchio è noto per fornire da più di due anni la APC9K alla polizia militare dell’esercito americano e per la produzione di altre piattaforme e di una serie di prodotti per la difesa e il tiro sportivo. «È un orgoglio» scrive in una nota Enrico Garbarino «che Prima Armi sia stata nuovamente selezionata da un prestigioso fabbricante estero»; nella scelta di B&T AG pesano le sue «capacità di marketing, logistiche e di assistenza all’utente finale».

