Uits ufficializza i nomi degli atleti d’interesse nazionale per il 2025

Il settore sportivo dell’Uits ha ufficializzato l’elenco degli atleti d’interesse nazionale per l’anno solare 2025.

Per il 2025 in tutto sono novantatré, cinquantatré uomini e quaranta donne, gli atleti che su indicazione di Pierluigi Ussorio, direttore della preparazione olimpica e paralimpica, il settore sportivo dell’Uits ha inserito nella lista di quelli d’interesse nazionale per le specialità di tiro a segno.

Senior

Uomini

Riccardo Armiraglio Lorenzo Bacci Michele Bernardi Gabriele Biondi Edoardo Bonazzi Tommaso Chelli Federico Nilo Maldini Matteo Mastrovalerio Riccardo Mazzetti Paolo Monna Andrea Morassut Angelo Palella Michele Palella Mattia Scodes Danilo Sollazzo Massimo Spinella Marco Suppini Simon Weithaler

Donne

Sofia Benetti Veronica Calvello Sofia Ceccarello Sara Costantino Barbara Gambaro Chiara Giancamilli Virginia Lepri Cristina Magnani Francesca Marino Greta Reccia Alice Rocco Vittoria Toffalini Maria Totani Margherita Veccaro Martina Ziviani

Junior

Uomini

Alessio Arrighi Luca Arrighi Gabriel Baxa Edoardo Branchini Alessandro Carosi Matteo Cavazzoni Enrico Colombo Martino Gentilini Alessandro Lonardi Riccardo Mandelli Filippo Paolini Marco Pizzi Loris Quarta Tommaso Roberto Francesco Rutigliani Liang Xi Savorani Luca Sbarbati Gabriele Aldo Villani

Donne

Angela Lucia Ajraldi Rossella Basile Alice Bruno Lucrezia Campobasso Francesca Cardiero Alessandra Fait Agnese Formieri Gaia Ghellere Eleonora Palmisano Kristel Quarta Federica Quattrocchi Carlotta Salafia Anna Schiavon Marta Valenzano

Target sprint

Uomini

Marco Ammirati Daniel Gruber Michele Sciarrillo Elia Sidoni Georg Unterpertinger

Donne

Elena Ammirati Domiziana Lanzillotti Claudia Lercher Matilde Rossi Lucrezia Zanardo

Paralimpici

Uomini

Alessandro Camarra Marck Crespi Simone Denittis Davide Franceschetti Massimo Giandinoto Gianluca Iacus Roberto Lazzaro Andrea Liverani Gianmarco Panizzo Carlo Sbriccoli Pierpaolo Simeoni Tommaso Starec

Donne

Livia Cecagallina Jenny Cottali Pamela Novaglio Marina Romoli Catia Scanferla Giulia Valdo

