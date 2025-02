Ruger completa la Sr1911 Street Edition

La Ruger ha svelato le quattro pistole da collezione che insieme alla Red Barn compongono la Sr1911 Street Edition.

La prima, la Red Barn, l’aveva presentata nello scorso ottobre, nel corso delle celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario: nelle scorse ore la Ruger ha svelato le altre quattro pistole semiautomatiche da collezione che compongono la serie Sr1911 Street Edition, ciascuna delle quali prodotta in appena cinquecento pezzi.

Con l’intenzione di celebrare la propria tradizione manifatturiera, la Ruger ha dedicato ogni modello all’indirizzo di una fabbrica: 1 Lacey Place, Southport, Connecticut; 411 Sunapee Street, Newport, New Hampshire; 271 Cardwell road, Mayodan, North Carolina; 200 Ruger road, Prescott, Arizona.

Tra di sé le quattro pistole si differenziano per il colore delle guancette e per il nome inciso sulla sommità del carrello, in acciaio inossidabile (sui lati, insieme alle altre decorazioni fini, spiccano il logo Ruger e l’aquila di mare testabianca, simbolo classico dell’America); sono identici il calibro .45 acp, la lunghezza della canna (4,25”, ossia 108 millimetri) e la mira Novak -3Dot, regolabile in deriva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.