Umarex Colt Government 1911 A1, la replica a salve di un’arma storica

Replica a salve di un’arma storica, la Umarex Colt Government 1911 A1 a prima vista sembra una pistola usata.

A prima vista sembra una pistola che ha già sparato molto, ma è invece la replica a salve di un’arma storica tra le più note in assoluto: per festeggiarne il centoundicesimo anniversario Umarex ha infatti deciso di replicare la Colt Government 1911 in una versione 9mm Pak apparentemente usata; in realtà si tratta di una precisa scelta stilistica e commerciale con cui celebrare una storia ultrasecolare.

Prodotta in edizione limitata, la Umarex Colt Government 1911 A1 replica ogni dettaglio del modello originario dal grilletto in azione singola al cane esterno, dalla sicura al pollice al beavertail pronunciato; l’impugnatura è in legno di noce, con zigrinatura a diamanti. Il caricatore ospita otto colpi a salve; 220 millimetri la lunghezza complessiva, 960 grammi il peso.

Quella used look con impugnatura in legno non è peraltro l’unica versione in cui il modello è disponibile; chi preferisce declinare le stesse caratteristiche in uno stile diverso può sceglierla sia con finitura cromata sia completamente nera. E non è l’unica novità di Umarex che nel corso dell’Iwa 2022 ha svelato la Primal 20, la Browning Buck Mark Magnum, la Iwi Mini Uzi, la Beretta Mod. 92 e tra le repliche a salve la Glock G17 Gen5 Sv.

