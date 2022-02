La Primal 20 è la carabina pcp di grosso calibro che Umarex inizierà a vendere nella seconda metà di aprile.

Non spara pellet o piombini, ma una munizione (in realtà due per caricatore, inserite in una sorta di tampone apposito) slug calibro 20: è la Umarex Primal 20, la carabina pcp di grosso calibro di cui in America si sta molto parlando da qualche settimana. L’aria contenuta nel serbatoio (capacità 395 cc, pressione 275 bar; ogni ricarica consente di sparare quattro colpi) fa sì che la munizione slug da 395 grani lasci la volata a 213 m/s, con un’energia di 583 Joule.

La Primal 20 è completamente ambidestra: la manetta che comanda l’otturatore (si tratta infatti di una bolt action) è rapidamente reversibile. Umarex comincerà a venderla tra un paio di mesi a circa 630 dollari.

