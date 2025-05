Umarex replica in 4,5 mm la carabina a leva Marlin Classic

L’Umarex ha sviluppato una replica, ad aria compressa, della carabina a leva Marlin Classic.

Dopo il revolver, la carabina a leva: per rendere più evidenti le tracce di Far west nel proprio catalogo l’Umarex ha deciso di aumentare il numero di armi ad aria compressa ispirate ai modelli Marlin; l’ultima è la lever action Classic, il cui caricatore ospita 650 Bb calibro 4,5 mm. Come nelle armi da fuoco, per introdurre ogni colpo in camera è necessario azionare la leva.

Se eventualmente sbarcherà sul mercato nazionale (Bignami il distributore), la replica della Marlin Classic entrerà tra le armi di libera vendita: l’energia sviluppata alla volata è infatti inferiore a 3 Joule (91 m/s la velocità).

Come nel revolver, anche nella carabina a leva (924 millimetri la lunghezza, 1.200 grammi il peso) il calcio sembra in legno, ma in realtà è in polimero.

