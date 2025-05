Rossi accorcia la R95 Triple Black: ecco la Pistol

La Rossi ha presentato la lever action R95 Triple Black nella versione Pistol, con calcio mozzato; quattro i calibri disponibili.

Anche se la sua canna, filettata, eccede di poco i 30 millimetri (misura 13,25”, che in millimetri fanno 336,55), l’ultima versione della lever action R95 Triple Black – non a caso si chiama Pistol – della Rossi è rubricata come arma corta: la lunghezza complessiva infatti si ferma a 588 millimetri (2.495 grammi il peso); il merito è della calciatura mozzata, che lascia soltanto l’impugnatura a pistola.

Sono quattro i calibri disponibili (.454 Casull, .45-70 Government, .44 magnum, .357 magnum), quattro come i colpi nel caricatore. Sull’acciaio del fusto e della canna la Rossi ha spalmato una finitura Cerakote nera; spicca il comando della leva ricoperto in Paracord.

