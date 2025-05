Un bourbon col marchio Smith & Wesson

Il logo della Smith & Wesson comparirà su una serie di bourbon 2A in edizione limitata.

Siamo abituati a trovarlo sulle pistole e sui revolver, ma d’ora in poi non dovremo restare sorpresi se vedremo comparire il logo Smith & Wesson sull’etichetta di una bottiglia: la dirigenza ha infatti stretto un accordo con la Constitutional Spirits, l’azienda che ha creato il bourbon 2A (la sigla sta per secondo emendamento, quello della Costituzione americana che liberalizza il porto d’armi), per la produzione di una serie speziata in edizione limitata, con case realizzato appositamente. Parte del ricavato servirà a finanziare alcune organizzazioni di sostegno ai veterani dell’esercito e alcuni gruppi che agiscono in difesa del secondo emendamento, tra i quali Folds of Honor e Second Amendment Foundation.

«Con il nostro bourbon 2A abbiano sempre celebrato i valori della Costituzione americana» ha commentato Tim Oates, proprietario della Constitutional Spirits. «Quest’accordo con la Smith & Wesson ci permette di creare qualcosa di davvero speciale per i collezionisti e gli appassionati sia di bourbon pregiato sia di armi da fuoco».

Mark Smith, presidente e amministratore delegato della Smith & Wesson, s’è detto «onorato» della collaborazione tra le due aziende, che condividono «la dedizione per i militari e per i gruppi che intendono preservare i diritti sanciti dal secondo emendamento». Un’immagine di una delle bottiglie comparirà prossimamente sui profili social ufficiali della Smith & Wesson.

