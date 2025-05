Wild, i nuovi cannocchiali da puntamento di Konus

Con la serie Wild, Konus introduce una gamma di cannocchiali da puntamento che abbina prestazioni di livello a un posizionamento di prezzo estremamente competitivo, rendendo accessibile a un pubblico più ampio una configurazione fino a oggi riservata a fasce superiori

Disponibili in due varianti (4x-12×40 e 3x-9×40) per soddisfare le esigenze di cacciatori e tiratori sportivi, i modelli Wild sono progettati con un tubo monopezzo da 30 mm che garantisce maggiore robustezza, luminosità e precisione anche in condizioni estreme.

Ciò che rende la serie Wild davvero rivoluzionaria è la scelta strategica di Konus di mantenere il prezzo molto contenuto, pur offrendo caratteristiche tecniche tipiche di ottiche di fascia ben più alta. Una mossa che ha trovato il favore immediato del pubblico e degli operatori del settore presenti a all’Iwa di Norimberga, decretando la linea come una delle rivelazioni della fiera.

Con questa nuova proposta, Konus conferma la sua vocazione all’innovazione accessibile e si posiziona come punto di riferimento per chi cerca affidabilità, tecnologia e convenienza in un’unica soluzione.

Il Konus Wild 4x-12×40 (con obiettivo regolabile e doppia illuminazione) costa 148 euro; il Konus Wild 3x-9×40 costa 109 euro.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine