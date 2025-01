Un ingresso omaggio a Eos Show 2025: ecco come averlo!

Avete intenzione di andare a visitare Eos Show 2025? Con Il Club di Armi Magazine potrete entrare gratuitamente alla fiera dedicata alla caccia, alle armi e all’outdoor che aprirà i battenti sabato 8 febbraio a Veronafiere.

Per avere un biglietto d’ingresso omaggio basta iscriversi al Club di Armi Magazine (3,99 euro al mese, con possibilità di disiscriversi in ogni momento) entro mezzogiorno del 31 gennaio 2025 e, oltre tutti i contenuti esclusivi e i vantaggi del canale, si avrà in omaggio un biglietto d’ingresso.

Per ottenere il biglietto, dopo l’iscrizione, è necessario compilare e inviare il form che trovate qui sotto: bastano un paio di minuti (attenzione: bisogna inserire lo Username con cui ci si è abbonati al Club).

Ci vediamo a Eos 2025!

Noi della redazione di Armi Magazine, insieme con i collaboratori, saremo presenti in fiera: ci troverete al padiglione 12, stand C300. Vi aspettiamo numerosi!

