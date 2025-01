La Smith & Wesson Model 1854 anche in .357 magnum

La Smith & Wesson ha deciso di produrre la carabina a leva Model 1854, già disponibile in .44 Remington magnum e in .45 Colt, anche in .357 magnum.

Non poteva limitarsi alla sola Stealth Hunter: la Smith & Wesson ha deciso di produrre in calibro .357 magnum anche le versioni base della carabina a leva Model 1854, quella tradizionale col calcio in noce e la finitura Armornite sull’azione (1.399 dollari) e quella polimerica con l’acciaio a vista (1.279 dollari), finora a catalogo in .44 Remington magnum e in .45 Colt.

In entrambe la canna misura 19,25” (489 millimetri), e il caricatore tubolare rimovibile ospita 10+1 colpi; restano invariate le caratteristiche base, dalla presenza della slitta Picatinny di 120,65 millimetri al ghost ring Xs Sight, dal grilletto flat fino alla mira frontale a perla. Tra le due configurazioni cambia il peso: ovviamente più leggera la carabina col calcio in polimero (3.190 grammi), più pesante quella in legno (3.265 grammi).

La distribuzione del marchio Smith & Wesson in Italia passa dalla Prima Armi: consultando l’ultima edizione dell’Annuario Armi (l’avete già comprato? Se non l’avete fatto potete trovarlo in edicola o nello shop online di Editoriale C&C) s’apprende che sul mercato nazionale il prezzo delle due varianti nei calibri finora disponibili oscilla tra 1.999 e 2.340 euro.

