Una 1911 optic ready: ecco la Sig Sauer 1911-X Stainless

La Sig Sauer ha annunciato la 1911-X Stainless, nuova pistola optic ready calibro .45 acp nelle taglie Carry e full size.

Le linee della vecchia scuola, le performance della nuova: è questo lo slogan che la Sig Sauer ha scelto per presentare la 1911-X Stainless, la nuova pistola semiautomatica sul cui carrello (è in acciaio sabbiato, come il fusto; esteso l’hold open) ha installato una piastra per l’installazione rapida del red dot, impiegabile insieme alle mire XRay3 diurne-notturne.

Di questa pistola optic ready sono disponibili due varianti, che oltre alle linee condividono sia il calibro (per una 1911 non può che essere il .45 acp; otto i colpi in ciascuno dei due caricatori, dalla minigonna estraibile), sia il funzionamento in azione singola (grilletto flat), sia la sicura al pollice ambidestra, sia le guancette custom G10 Lok.

Cambia la lunghezza della canna, 127 o 107 millimetri (è in acciaio al carbonio, con finitura nera Dlc); e dunque tra la versione full size e la Carry cambiano le dimensioni complessive, che scendono da 221 millimetri e 1.195 grammi a 203 millimetri e 1.110 grammi.

