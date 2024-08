Coltelli n° 121 è in edicola e online!

Non perdetevi il nuovo numero della rivista trimestrale Coltelli n°121, dedicata al mondo delle lame sia custom sia sportive.

In copertina di Coltelli n°121 trovate il nuovo coltello a lama fissa della maniaghese Fox dedicato al bushcraft: l’Oxylos. Il bushcraft è quell’insieme di attività, tra sopravvivenza e semplice divertimento (quando le condizioni sono sotto controllo e sicure), che vanno sotto la generica voce “vita nei boschi”.

Restando a Maniago, tra i protagonisti di Coltelli n°121 c’è il nuovo Skinny di Lionsteel, azienda che ha ottenuto di nuovo il Manufacturing Quality Award al Blade Show di Atlanta a giugno e, con lo Skinny, anche il Best imported folding knife, il miglior chiudibile di tutta la fiera.

Numerosi i modelli passati sotto la lente della redazione di Coltelli; tra questi l’Utility Hunter di Withe River, creato in sinergia con il knifemaker statunitense Jason Fry.

Chi, invece, vuole premiare il lavoro di un artigiano e acquistare un pezzo unico, allora deve puntare sul custom: in questo fascicolo trovate il reportage di “Lame sotto i portici”, manifestazione ospitata da Romano di Lombardia che ha raggiunto una notevole importanza come vetrina per i coltellinai, sia hobbisti sia professionisti.

Spazio anche alle lame dedicate alla cucina, con i coltelli della maniaghese Mkm e della tedesca Dick.

Il nuovo numero di Coltelli è disponibile sia in edicola sia, in versione digitale, nel sito Pocketmags.

