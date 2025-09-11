Oro e record per Sollazzo nella Coppa del mondo di tiro a segno

Danilo Sollazzo, oro nella tappa cinese della Coppa del mondo di tiro a segno (foto Uits)

Danilo Sollazzo ha vinto l’oro nella tappa cinese di Coppa del mondo di tiro a segno, specialità carabina 10 metri.

Dopo il bronzo nella gara di carabina 10 metri mixed team, nella quale aveva sparato con Carlotta Salafia (16-4 il punteggio, battuta la Croazia; campione la Norvegia, 17-9 sulla Cina nel gold metal match), Danilo Sollazzo ha vinto l’oro individuale: è favoloso il medagliere azzurro della tappa cinese della Coppa del mondo di tiro a segno, in corso in questi giorni a Ningbo.

In finale Sollazzo ha battuto il cinese Sheng Lihao, che s’è fermato a 253.5: i 255 punti netti che sono valsi l’oro rappresentano il nuovo record mondiale.

I campioni

Carabina 10 metri

  • Uomini: Danilo Sollazzo (Ita)
  • Mixed team: Norvegia (Duestad-Hegg)

Pistola 10 metri

  • Uomini: Hu Kai (Chn)
  • Mixed team: Cina (Yao-Hu)

Pistola 25 metri

  • Donne: Yang Jiin (Kor)

Il  medagliere

  1. Cina: 6 (due ori, tre argenti, un bronzo)
  2. Corea del Sud: 3 (un oro, un argento, un bronzo)
  3. Italia: 2 (un oro, un bronzo)
  4. Norvegia: 1 (un oro)
  5. Repubblica Ceca: 1 (un argento)
  6. Ungheria: 1 (un bronzo)
  7. Svizzera: 1 (un bronzo)

