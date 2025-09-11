Oro e record per Sollazzo nella Coppa del mondo di tiro a segno

Danilo Sollazzo ha vinto l’oro nella tappa cinese di Coppa del mondo di tiro a segno, specialità carabina 10 metri.
Dopo il bronzo nella gara di carabina 10 metri mixed team, nella quale aveva sparato con Carlotta Salafia (16-4 il punteggio, battuta la Croazia; campione la Norvegia, 17-9 sulla Cina nel gold metal match), Danilo Sollazzo ha vinto l’oro individuale: è favoloso il medagliere azzurro della tappa cinese della Coppa del mondo di tiro a segno, in corso in questi giorni a Ningbo.
In finale Sollazzo ha battuto il cinese Sheng Lihao, che s’è fermato a 253.5: i 255 punti netti che sono valsi l’oro rappresentano il nuovo record mondiale.
I campioni
Carabina 10 metri
- Uomini: Danilo Sollazzo (Ita)
- Mixed team: Norvegia (Duestad-Hegg)
Pistola 10 metri
- Uomini: Hu Kai (Chn)
- Mixed team: Cina (Yao-Hu)
Pistola 25 metri
- Donne: Yang Jiin (Kor)
Il medagliere
- Cina: 6 (due ori, tre argenti, un bronzo)
- Corea del Sud: 3 (un oro, un argento, un bronzo)
- Italia: 2 (un oro, un bronzo)
- Norvegia: 1 (un oro)
- Repubblica Ceca: 1 (un argento)
- Ungheria: 1 (un bronzo)
- Svizzera: 1 (un bronzo)
