Una rimfire turca in polimero: ecco la Retay Rxp 22

La Retay, azienda turca specializzata nella produzione di fucili a canna liscia, ha lanciato sul mercato una pistola polimerica calibro .22 lr: è la Rxp 22.

Allo Shot Show di Las Vegas non sono finite in mostra soltanto armi americane: il pubblico specializzato ha potuto vedere in anteprima anche alcuni prodotti stranieri; tra questi spicca la Rxp 22 della Retay, marchio turco noto soprattutto per i fucili a canna liscia (in Italia lo distribuisce la Redolfi).

Si tratta d’una pistola rimfire (il numero che chiude il nome è un richiamo evidente al calibro, .22 lr), optic ready compatibile con i red dot Trijicon Rmr e Shield Rmsc, in singola-doppia azione; al carrello in lega d’alluminio aeronautico 7075 s’abbina un fusto in polimero. Sono in metallo i due caricatori, ciascuno dei quali ospita tredici colpi (diciotto quelli maggiorati).

Eventualmente disponibile anche con la filettatura, nella versione standard la canna (è in acciaio legato Aisi 4140, cromato) misura 4”, ossia 102 millimetri; ne derivano una lunghezza di 189 millimetri, e un peso di circa 600 grammi

Sul mercato americano la Rxp 22 (manuale la sicura, al cane e al grilletto) costa 280 dollari in ciascuna delle colorazioni Cerakote in cui è disponibile (oltre al nero, verde oliva, flat dark earth, burnt bronze, alluminio lucido e mat krom).

