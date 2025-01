Una S 101 per il tiro sportivo: Sauer presenta la Fieldshoot

Si chiama Fieldshoot l’ultima declinazione della S 101, che la Sauer propone in cinque calibri (6 Xc, 6,5 Creedmoor, 6,5×55 Se, .308 Winchester, 8,5×55 Blaser).

Insieme al nome, la particolare configurazione del calcio in laminato grigio (favorisce lo sparo da proni; regolabili sia l’altezza del poggiaguancia sia la posizione del calciolo) rende evidente la destinazione dell’ultima novità di casa Sauer, la carabina bolt-action S 101 Fieldshoot: è vero che la si può impiegare anche per le operazioni di controllo faunistico, ma di per sé nasce per il tiro sportivo.

Al momento sono cinque (6 Xc, 6,5 Creedmoor, 6,5×55 Se, .308 Winchester, 8,5×55 Blaser) i calibri disponibili, in ciascuno dei quali la canna misura 560 millimetri (19 millimetri il diametro alla volata); la Sauer l’ha ottenuta tramite rotomartellatura a freddo, e l’ha connessa all’azione (su entrambe ha spalmato una finitura anticorrosione Dlc, Diamond like carbon) usando il processo HeatLock, che aiuta a mantenere la precisione entro il Moa.

Corredata di un caricatore da 5+1 colpi, caratterizzata dalla forma particolare del pomello dell’otturatore che intende favorire il riarmo, e poi da un’asta con tre finestre (servono a raffreddare più rapidamente la canna durante le sessioni prolungate; 950 grammi il peso di sgancio del grilletto), la S 101 Fieldshoot misura 1.065 millimetri, cui corrisponde un peso di 3.700 grammi.

Il marchio Sauer fa parte del gruppo Blaser, da cui dunque s’attendono comunicazioni sull’eventuale distribuzione in Italia (già a Eos 2025?) e sul prezzo al pubblico.

