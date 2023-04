Vector Optics Veyron, un cannocchiale piccolo solo nel prezzo

Il cannocchiale di Vector Optics 3-12×44 ha un costo paragonabile a un punto rosso di qualità media: poco meno di 200 euro. L’abbiamo provato in abbinamento con la carabina Derya Tm22.

Intendiamoci, il marchio consente scelte di assoluta eccellenza che speriamo di mostrarvi nei prossimi mesi: per avere un’idea di cosa offre questo produttore di strumenti ottici potete consultare il sito dell’azienda.

Il Veyron 3-12×44 (reticolo sul secondo piano focale) è dotato di un tubo da 30 mm e obiettivo da 44 mm per soli 189 euro al pubblico. L’ottica viene fornita di copri oculari a scatto, di filtro a nido d’ape montato sulla lente anteriore e di una coppia di anelli di buona qualità per l’installazione sulla slitta: difficile pretendere di più…

C’è anche un piccolo attrezzo in plastica che serve a svitare l’esterno della torretta per la rimessa a zero dopo la prima taratura. L’oculare è di grande diametro con regolazione diottrica di tipo rotativo, da eseguire con la messa a fuoco su infinito.

La ghiera degli ingrandimenti richiede una rotazione di 180° per passare da tre a 12, con una scorrevolezza molto buona. Le torrette principali di taratura sono identiche per alzo e deriva, con scatti che valgono 1/10 di Mil (quindi uno scatto = 1 centimetro a 100 metri); per la regolazione occorre prima alzare la torretta per rimuoverla dalla posizione di fermo che previene spostamenti involontari.

La terza torretta regola la messa a fuoco (da meno di 10 yard a infinito); non c’è dispositivo di illuminazione. Il reticolo, netto e ben visibile, costituisce il punto di forza del Vector Optics Veyron, con stadie sottili con riferimenti per alzo e deriva di tipo tattico; al centro troviamo una croce chiusa senza punto centrale, una tipologia di provata versatilità per il tiro sportivo, informale e l’utilizzo venatorio.

Un supporto sullo smartphone

Sulla scatola in cartone rigido un codice Qr permette la connessione al sito dal quale si possono visionare numerose altre specifiche, come il range di regolazioni (17,5 Mil totali in alzo e deriva), il peso (500 grammi), la pupilla di uscita e molte altre.

Tramite l’opzione download si può scaricare sullo smartphone il disegno quotato del reticolo, da usare come riferimento dopo avere settato il Veyron a 10x per stimare dimensioni dei bersagli e/o distanze.

La “croce” centrale sottende 1,6 Mil (16 centimetri a 100 metri) mentre le stadie principali sono distanziate di 1 Mil, con quella intermedia – più corta – posta a 0,5 Mil. L’alzo in compensazione, senza toccare la torretta, ha un’estensione fino a 10 Mil.

Guardando nell’oculare sono evidenti la nitidezza del reticolo e una buona luminosità in rapporto alla dimensione delle lenti (trattate), con una resa cromatica sempre corretta.

Considerato il range di utilizzo di una carabina calibro .22 e la buona resa ottica, il Vector Optics Veyron è un cannocchiale ben sfruttabile sulle rimfire in tutte le condizioni d’uso; in generale è un prodotto consigliabile anche su armi lunghe di maggior calibro, quando il tiratore non necessita di un ingrandimento maggiore e desidera spendere il meno possibile.

Le ottiche Vector Optics sono distribuite in Italia da Ra Sport e Tfc.