Vigilanza privata, la denuncia dell’Associazione guardie giurate

Il presidente dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate denuncia una situazione complessa nel settore della vigilanza privata.

Orari troppo lunghi, salari troppo bassi, trasferimenti lontano dalla residenza come sostanziale invito al licenziamento: più che alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nel settore della vigilanza privata bisognerebbe pensare a problemi ben più urgenti. Ne è convinto Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate, che denuncia una situazione complessa.

In alcune aziende si superano infatti anche le 12 ore di lavoro al giorno; talvolta gli stipendi non raggiungono neppure 1.000 euro al mese; e talvolta i trasferimenti in altra sede non sono sostenibili. Bisogna dunque che le prefetture, il ministero dell’Interno, la polizia amministrativa e l’ispettorato del lavoro potenzino i controlli, a tutela degli operatori; che si discuta e si rinnovi il contratto nazionale, scaduto da quasi sette anni; e che gli organi di vigilanza intervengano prontamente alle segnalazioni e alle denunce dei lavoratori.

