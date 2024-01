Com’è partito il mercato delle armi in America nel 2024?

Il report della Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America nelle prime settimane del 2024.

Leggermente indietro rispetto al 2023 ma più che raddoppiato rispetto alla media dell’ultimo triennio, che adesso non è più drogata dal boom del 2020: ecco come nel 2024 è partito il mercato delle armi in America. Secondo il primo report Nasgw (arriverà a breve l’analisi dettagliata dell’ultimo trimestre) intorno a metà gennaio il suo fatturato vale 46,92 milioni; furono 54,41 nel 2023 (-13,77%), ma soltanto 19,25 (+143,74%) se si considera la media triennale.

Andamento già rilevato nelle ultime settimane del 2023, è in forte crescita anche il mercato delle ottiche: l’avvio del 2024 gli ha portato 2,61 milioni di dollari (+13,48% rispetto ai 2,3 del 2023; +227,84% rispetto ai circa 795.000 della media triennale).

Fa ancora più rumore la traiettoria del mercato delle munizioni, che sfiora già gli otto milioni incassati (7,9): è evidente la crescita in confronto sia all’avvio dell’anno passato (5,39 milioni, +46,57%) sia alla media triennale (1,92 milioni, +311,46%).

È chiaro che perché descrivano una tendenza stabile occorre che i dati si consolidino nelle prossime settimane. Saranno indicatori utili a rilevare le sensazioni degli americani sulle prossime elezioni presidenziali: la corsa alle armi di solito anticipa l’elezione (in questo caso rielezione) d’un presidente democratico; è probabile invece che il mercato rallenterà se la prospettiva d’un bis di Trump, al momento impegnato nelle primarie repubblicane, si farà più concreta.

