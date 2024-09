Walther Wmp Sd, una calibro .22 Wmr con la canna filettata

La Walther ha presentato la Wmp Sd, pistola polimerica calibro .22 Wmr con la canna filettata ½x28.

La Pdp Pro-X Pmm non è l’unica novità della Walther, che anche sulla Wmp Sd ha lavorato in prossimità della volata: si tratta infatti di una pistola calibro .22 Wmr la cui canna, lunga 4,9” (corrispondono a 125 millimetri), si chiude con una filettatura ½x28.

Pistola optic ready con doppio adattatore per il red dot facilmente installabile sul carrello in alluminio (misura 208 millimetri, a fronte di una lunghezza complessiva di 218 millimetri; 788 grammi il peso), la Wmp (l’acronimo sta per Walther magnum pistol) è una classica polimerica; la caratterizza il Quad release, sistema di ricarica ambidestro.

La dotazione di serie si completa con due caricatori da 15 colpi, mira frontale in fibra ottica, tacca posteriore e tre sicure; il peso di sgancio del grilletto è pari a 2.040 grammi.

La Walther ha fissato il prezzo della Wmp Sd a 599 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, titolare della gestione del marchio sul mercato nazionale.

