Weatherby accorcia la canna della Model 307 Alpine Mdt: ecco la variante Sb

Anziché 20”, 22”, 24” o 26”, la canna fluted spiralizzata (finitura Cerakote nera grafite) misura soltanto 16”, ossia 406 millimetri, ai quali aggiungerne 51 del freno di bocca Accubrake: è questa la mossa con cui la Weatherby ha deciso di ampliare le varianti della Model 307 Alpine Mdt introducendo la Sb, al momento disponibile nel solo calibro 7 mm Backcountry (altri ne arriveranno prossimamente; 3+1 i colpi a disposizione nel caricatore).

All’accorciamento della canna seguono la riduzione della lunghezza complessiva (914 millimetri; da ricordare che il calcio collassabile consente di scendere a 717) e del peso (2.900 grammi). L’azione è la 307, con otturatore a due tenoni; lo chassis in fibra di carbonio presenta slitta Arca-rail e slot M-Lok sull’asta.

Il prezzo di lancio sul mercato internazionale è pari a 3.249 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, della cui rete fa parte il marchio Weatherby.

