Ruger reintroduce marchio Glenfield ecco la bolt-action Model A

La Ruger ha deciso di reintrodurre il marchio Glenfield, acquistato come parte dell’asset Marlin: il catalogo inizia a popolarsi con la carabina bolt-action Model A.

È la Model A la carabina bolt-action che bagna la reintroduzione del marchio Glenfield, acquistato dal gruppo Ruger (avete visto che sta accadendo a livello societario dopo che la Beretta è entrata nel capitale con una quota rilevante?) nel 2020 come parte dell’asset Marlin.

Ispirata alla Ruger American Rifle Gen I, la Model A si sviluppa lungo una canna filettata lunga 20” (508 millimetri, lavorata mediante rotomartellatura a freddo; nera lucida la finitura sulla lega d’acciaio) in tutti e sette i calibri in cui è disponibile, ossia .308 Winchester, .30-06 Springfield, .270 Winchester, .243 Winchester, 6,5 mm Creedmoor, .350 Legend e .450 Bushmaster; il caricatore ospita 4+1 colpi in tutti tranne che nel penultimo (5+1) e nell’ultimo (3+1).

L’otturatore, a tre tenoni, si apre con un angolo di 70°; a due posizioni, con riferimento ben visibile, la sicura tang; regolabile tra 1.360 e 2.268 grammi il grilletto.

Complessivamente lunga 1.016 millimetri (349 millimetri la length of pull) cui corrisponde un peso di 2.857 grammi, sul mercato internazionale la Model A costa 499 dollari.

