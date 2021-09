Weatherby Orion: il fucile sovrapposto anche in calibro 20

Il fucile sovrapposto Weatherby Orion è ora disponibile in tre nuove versioni calibro 20, da caccia e da tiro a volo.

Azione dedicata e forme più agili rispetto all’originale calibro 12: l’Orion, fucile sovrapposto di Weatherby, si presenta in tre nuove versioni – due da caccia, una da tiro a volo. Tutte e tre condividono gli estrattori automatici, la sicura manuale ambidestra, il sistema di selezione che permette di scegliere con quale canna sparare prima e il calcio in noce turco.

Nei due allestimenti da caccia, diversi tra loro per la lunghezza della canna e per la finitura sulle parti in metallo (66 centimetri finitura opaca; 71 centimetri finitura lucida), Weatherby ha scelto l’impugnatura principe di Galles; il peso si attesta sui 2.810 grammi.

Leggermente più pesante il modello sporting, soprattutto per via della canna ported da 76 centimetri con mira frontale in fibra ottica; il dorso del calcio a pistola è regolabile in quattro posizioni. 2.995 grammi il peso, 1.206 millimetri la lunghezza complessiva. Tutti e tre i modelli (circa 1.000 dollari quelli da caccia, circa 1.100 quello sportivo) sono venduti con un set di strozzatori intercambiabili.

