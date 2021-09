Visione notturna: lo speciale in edicola

Matteo Brogi, Piergiovanni Salimbeni e Damiano Cappellari firmano “Speciale visione notturna”, lo speciale di Editoriale C&C dedicato a visori notturni e termocamere.

È uno speciale di Caccia Magazine ma non è destinato solo ai cacciatori, anzi; “Speciale visione notturna”, il prodotto di Editoriale C&C dedicato a visori notturni e termocamere, è infatti utilissimo per chiunque sia in qualche modo legato al mondo delle armi. La rivista (già in edicola, 10 euro il prezzo di copertina) tiene infatti insieme l’approfondimento legale, l’analisi tecnica e la rassegna comparativa dei 36 modelli principali tra quelli al momento disponibili in Italia; si mettono a confronto strumenti da osservazione, ottiche da puntamento e clip-on.

Ma sarebbe riduttivo limitarsi solo alla sezione commerciale; prima di arrivarci si possono infatti scoprire da vicino i principi e la tecnica della visione notturna, le differenze tra i visori notturni di quattro generazioni e le nuove frontiere dell’imaging digitale. Arricchite da immagini ambientate e schede tecniche di tutti i modelli descritti, le 80 pagine si chiudono con un glossario tecnico.

