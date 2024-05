Wilson Combat Double Stack Comp Barrel, due canne compensate per customizzare le pistole

Per la customizzazione della Edc X9 2.0 e della Sfx9 la Wilson Combat ha sviluppato le canne compensate Double Stack Comp Barrel.

Sia per le compatte sia per le microcompatte, o subcompatte: sono due le taglie delle pistole Edc X9 2.0 e Sfx9 per l’aftermarket delle quali la Wilson Combat ha sviluppato la Double Stack Comp Barrel, la canna in acciaio il cui compensatore in volata riduce il rinculo del 20%-30%, così da rendere più rapida l’acquisizione del bersaglio dopo il primo colpo. La canna di 3,25” (82,5 millimetri) pesa 145 grammi; quella di 4” (102 millimetri) 175 grammi.

