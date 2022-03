Wilson Combat Sfx9, la pistola custom s’allunga

La pistola custom Wilson Combat Sfx9 è ora disponibile anche con la canna da 5”.

Nasce (sub)compatta con la canna da 82,5 centimetri ed era rimasta compatta anche nella seconda versione, quella con la canna da 102 millimetri: da qualche giorno però la pistola custom Wilson Combat Sfx9 è disponibile anche nella variante full size, nella quale la canna da 127 millimetri (5”) porta la lunghezza totale a 221 millimetri; è un modo per venire incontro a chi preferisce le proporzioni di una 1911 tradizionale e la velocità di una canna più lunga.

Ovviamente non cambiano le caratteristiche che l’hanno resa nota, su tutte il fusto Solid Frame (l’Sf di Sfx) in alluminio T6-7075; il carrello è invece realizzato in acciaio inossidabile con finitura Dlc. Il caricatore bifilare alberga 15 colpi calibro 9 mm; ne è disponibile anche una versione estesa da 18. Della dotazione di serie fanno inoltre parte sicura al pollice (opzionale ambidestra) e backstrap e frontstrap X-Tac; la mira frontale è sostituibile con una in fibra ottica verde o rossa, al trizio o a perla in oro. Da scarica la Wilson Combat Sfx9 con canna da 5” pesa 910 grammi, che salgono a 1.100 una volta che s’è riempito il caricatore; 2.995 dollari il prezzo sul mercato americano.

