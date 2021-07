Wilson Combat SFX9, la pistola subcompatta con 15 colpi

Nuova versione: la Wilson Combat SFX9 diventa una pistola subcompatta con caricatore maggiorato.

La SFX9 si rinnova, canna fluted match grade da 82,5 millimetri per definirsi come pistola subcompatta (171 millimetri totali) e caricatore monofilare maggiorato da 15 colpi. Wilson Combat la mantiene leggera (760 grammi scarica, 950 carica) grazie al fusto in alluminio T6-7075 che ne consente il porto prolungato; il design ergonomico consente di ridurre il rinculo e facilita il secondo colpo.

Per l’impugnatura Wilson Combat ha confermato l’X-Tac, aggressivo anche su frontstrap e backstrap senza però essere fastidioso. Per la mira anteriore si può scegliere tra la fibra ottica rossa o verde, il trizio o la perla in oro; tra 1.590 e 2.040 grammi il peso di scatto del grilletto. Per completare la descrizione dell’arma mancano ancora la finitura DLC (opzionale lo strato di cromo o tungsteno) e la sicura al pollice ambidestra. 2.895 dollari il prezzo sul mercato internazionale.

