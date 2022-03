Walther Gsp500, ecco la nuova pistola sportiva

La Gsp500 è la nuova pistola sportiva di Walther che aggiorna così la classica Gsp.

Azione bassa, baricentro modificabile con otto contrappesi di tungsteno da una ventina di grammi, impugnatura ergonomica (taglie S, M e L per i destrimani, M per i mancini) in laminato blu con poggiapalmo regolabile: ecco la Gsp500, la nuova pistola sportiva di Walther che ripensa così la classica Gsp prodotta sin dal 1968. La canna ora raggiunge i 123 millimetri che comunque fanno restare la lunghezza totale entro il limite dei 300 millimetri.

In ciascuno dei due calibri in cui è disponibile, .22 Lr e .32 S&W long Wc, la Walther Gsp500 mette a disposizione comandi ergonomici e ancora più accurati e un nuovo sistema di controllo del carrello; del grilletto due posizioni (1.000 grammi il peso di sgancio), facilmente removibile, possono essere regolati sia posizione sia collasso di retroscatto. Della dotazione fanno parte sicura manuale, mira frontale integrale e tacca di mira regolabile in elevazione e sostituibile.

Ottimizzata per le gare di pistola rapida 25 metri, la nuova pistola sportiva di Walther ospita sei colpi in .22 Lr (1.040 grammi il peso totale) e cinque in .32 S&W long Wc (1.150 grammi). Il prezzo al pubblico internazionale s’assesta intorno ai 2.400 euro.

