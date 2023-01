Wilson Combat Ultralight Hunter, la carabina tattica stile Ar-15

Carabina tattica stile Ar-15, sul mercato americano la Wilson Combat Ultralight Hunter è al momento disponibile in tre calibri.

Basta guardarla per capire che se mai arriverà da noi non potrà essere impiegata nel contesto per il quale nasce e per cui il battesimo la designa, ma merita comunque un’occhiata visto che si tratta di una carabina tattica stile Ar-15 che tiene insieme azione Mil-spec con finitura Armor-Tuff, calcio ultraleggero in fibra di carbonio, canna filettata match-grade da 406 millimetri e la più recente tecnologia Wilson Combat.

Si chiama Ultralight Hunter (in America per la caccia vanno molto certe armi) e da poche ore è disponibile nel catalogo Wilson Combat nei calibri 5,56 Nato, .300 Ham’r e .300 Blackout; la caratterizzano una slitta con slot M-lok e il gruppo di scatto Tactical trigger. La lunghezza totale è pari a 864 millimetri; il peso oscilla intorno ai 2.350 grammi. 2.250 dollari il prezzo di lancio consigliato sul mercato americano.

