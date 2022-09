Wilson Combat Wcp320 Compact, come una Sig Sauer P320 custom

La nuova pistola da difesa Wilson Combat Wcp320 Compact ricorda da vicino una Sig Sauer P320 custom.

Carrello, impugnatura e grilletto hanno una derivazione chiara: c’è un motivo per cui la Wcp320 Compact, la nuova pistola compatta di Wilson Combat, può ricordare una Sig Sauer P320 custom; alcuni dei pezzi impiegati per costruirla avevano infatti una destinazione specifica aftermarket.

Ora Wilson Combat li ha assemblati per dar vita a una pistola da difesa e per il porto occulto contenuta in 190,5 millimetri e 750 grammi (935 grammi quando nel caricatore sono inseriti tutti i 15 colpi calibro 9mm; la canna misura 99 millimetri). L’impugnatura modulare P320 X-Compact con slitta a tre slot potenzia aderenza, capacità di puntamento, controllo del rinculo e rapidità di caricamento; sul carrello Carry in acciaio inossidabile (finitura nera Dlc con strati antiabrasione e anticorrosione al cromo e al tungsteno) spicca il pattern X-Tac sia dove abitualmente si trovano i tagli di presa sia sulla sommità; il grilletto è l’X-Full, flat, di Sig Sauer. La Wilson Combat Wcp320 Compact (prezzo base 1.255 dollari, a salire), si completa con sistema di puntamento Battlesights con mirino frontale in fibra ottica rossa.

