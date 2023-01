Winchester Wildcat Sporter, la carabina .22 lr con calcio in legno

Winchester ripensa la carabina .22 lr Wildcat declinandola nella versione Sporter con calcio in legno.

Un classico look rivoluzionario per una delle semiautomatiche rimfire più note al mondo: introducendo l’allestimento Sporter, Winchester rinnova la carabina .22 lr Wildcat sostituendo quello in polimero con un calcio in legno. Ne viene fuori un’arma dal profilo decisamente riconoscibile, dalle medesime dimensioni (920 millimetri la lunghezza, 343 millimetri la length of pull) e leggermente più pesa, circa 2.050 grammi.

La canna misura 457 millimetri (1:16” il passo di rigatura); Winchester l’ha realizzata mediante bottonatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno; il castello è invece in materiale composito, nero. Lo sgancio del caricatore è ambidestro, reversibile la sicura manuale. Della dotazione fanno parte slitta Picatinny integrale e caricatore circolare polimerico da dieci colpi. Il prezzo al pubblico americano è stato fissato a 350 dollari.

Della Wildcat Sporter esiste anche la variante Sr, la cui canna più corta (419 millimetri) si completa con una filettatura 1/ 2 x28. Non cambiano le caratteristiche tecniche di base a differenza di lunghezza (883 millimetri), peso (1.930 grammi) e prezzo, 370 dollari.

