Grand Prix Issf: i risultati delle gare internazionali di tiro a 10 metri

La Polonia chiude in testa al medagliere del Grand Prix Issf, la manifestazione internazionale di gare di tiro a 10 metri.

Il 2023 non comincia granché bene: la nazionale italiana chiude il Grand Prix Issf, la manifestazione internazionale di gare di tiro a 10 metri (s’è sparato a Ruse, in Slovenia), con zero medaglie. Il medagliere premia la Polonia, doppio oro come la Francia (quattro però i podi totali contro tre).

I vincitori

Carabina

Uomini : Jiri Privratsky (Repubblica Ceca)

: Jiri Privratsky (Repubblica Ceca) Donne : Judith Gomez (Francia)

: Judith Gomez (Francia) Mixed team : Francia

: Francia Squadra maschile : Austria

: Austria Squadra femminile: Polonia

Pistola

Uomini : Jason Solari (Svizzera)

: Jason Solari (Svizzera) Donne : Veronika Major (Ungheria)

: Veronika Major (Ungheria) Mixed team : Georgia

: Georgia Squadra maschile : Corea del Sud

: Corea del Sud Squadra femminile: Polonia

I convocati azzurri

Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Giuseppe Pio Capano, Letizia Frassineti, Marco Suppini, Alessandra Luciani, Giulia Mainetti.

