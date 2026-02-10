20th Anniversary: un’edizione celebrativa del revolver Taurus Judge

La Taurus Usa declina il revolver Judge nella versione 20th Anniversary, in edizione limitata.

Il debutto del Judge risale al 2006: per il ventennale la Taurus Usa ha deciso di proporre una variante celebrativa in edizione limitata, la 20th Anniversary (682 dollari), con incisioni sull’acciaio inossidabile del fusto e del tamburo (ospita, compatibile anche col .410, cinque colpi calibro .45 Colt con cameratura 2,5”); sui due lati della canna, lunga 3” (76 millimetri), risaltano le scritte col nome del modello e il riferimento alla cifra tonda.

Le dimensioni restano quelle di un revolver compatto (24 millimetri la lunghezza, poco meno di 1.050 grammi il peso); in azione mista, singola-doppia, il funzionamento. Il doppio tocco classico si riscontra nella mira frontale in ottone e nell’impugnatura in noce, finemente zigrinata.

