20th Anniversary: un’edizione celebrativa del revolver Taurus Judge

Di
ArmiMagazine.it
-
20th Anniversary un’edizione celebrativa del revolver Taurus Judge
(foto Taurus Usa)

La Taurus Usa declina il revolver Judge nella versione 20th Anniversary, in edizione limitata.

Il debutto del Judge risale al 2006: per il ventennale la Taurus Usa ha deciso di proporre una variante celebrativa in edizione limitata, la 20th Anniversary (682 dollari), con incisioni sull’acciaio inossidabile del fusto e del tamburo (ospita, compatibile anche col .410, cinque colpi calibro .45 Colt con cameratura 2,5”); sui due lati della canna, lunga 3” (76 millimetri), risaltano le scritte col nome del modello e il riferimento alla cifra tonda.

Le dimensioni restano quelle di un revolver compatto (24 millimetri la lunghezza, poco meno di 1.050 grammi il peso); in azione mista, singola-doppia, il funzionamento. Il doppio tocco classico si riscontra nella mira frontale in ottone e nell’impugnatura in noce, finemente zigrinata.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE