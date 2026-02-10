Una moneta celebrativa in argento per i 500 anni di Beretta

Per i 500 anni di Beretta il ministero dell’Economia e delle finanze emetterà una moneta celebrativa (7.000 esemplari, valore nominale cinque euro) realizzata dalla Zecca dello Stato.

Alla medaglia per chi acquista un’arma s’accompagna una moneta celebrativa emessa dal ministero dell’Economia e delle finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato, che dal 16 settembre ne renderà disponibili 7.000 pezzi accompagnati dal relativo certificato d’autenticità: dunque s’arricchiscono di un altro spicchio prezioso i festeggiamenti di Beretta per i cinquecento anni di storia.

Coniata con la tecnica proof, o fondo a specchio, la più pregiata nelle collezioni numismatiche, da un’oncia d’argento puro al 999‰, la moneta porta la firma d’Emanuele Ferretti, incisore dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Per la prima volta la scritta «Repubblica italiana» e il valore nominale, cinque euro, si trasferiscono sul bordo: in questo modo c’è tutto lo spazio (37,2 millimetri la misura del diametro) a disposizione per la raffigurazione di Villa Beretta, circondata da arbusti smaltati in verde, sul dritto, e sul rovescio per un motivo floreale ispirato alle incisioni delle armi e per il logo del «Dare in brocca», simbolo della collaborazione tra gli incisori dell’azienda e i maestri della Zecca.

«Questo riconoscimento va oltre la nostra storia imprenditoriale» commentano Ugo, Pietro e Franco Gussalli Beretta, perché «rappresenta la forza della tradizione manifatturiera italiana, la cultura del saper fare e la capacità d’innovare senza perdere le radici».

