A breve una nuova generazione di pistole Cabot Guns

La Cabot Guns fa sapere che venerdì 12 settembre, quando in Italia saranno le sei del pomeriggio, presenterà una nuova generazione di pistole semiautomatiche.

Il conto alla rovescia è scattato esattamente sette giorni prima, e l’ora in cui scadrà – in Italia saranno le 18 di venerdì 12 settembre – al momento è l’unica informazione non coperta dal segreto: anche se non sofisticatissima, è efficace la strategia scelta dalla Cabot Guns per annunciare la prossima novità del suo catalogo, una nuova generazione di pistole.

Nessun retroscena disponibile, se non (indizio?) il nome, Apocalypse, del file .webp che fa da sfondo alla pagina: c’è solo da attendere con pazienza per capire quali saranno le caratteristiche distintive e quali e quanti modelli interesseranno.

