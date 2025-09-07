La Sig Sauer 1911 Tacops ora ad aria compressa

Tra le proprie pistole ad aria compressa la Sig Sauer ha introdotto la replica della 1911 Tacops.

È una mossa alla quale la Sig Sauer ci ha abituati: tra le sue più note pistole ad aria compressa ci sono repliche di alcune delle sue più note pistole semiautomatiche; l’ultima a entrare nella rassegna è la 1911 Tacops (la versione a fuoco non risulta più in produzione), ora disponibile in una declinazione 4,5 mm, con una capsula di 12 grammi d’anidride carbonica.

L’aspetto esteriore è pressoché identico: costruita interamente in metallo (azione full blowback), la 1911 Tacops ad aria compressa si sviluppa lungo una canna filettata di 5”, ossia 127 millimetri; scheletrizzato il grilletto, zigrinato il dorsalino, stile Hogue l’impugnatura; per mantenere intatte le somiglianze con l’originale la Sig Sauer ha conservato anche la sicura ambidestra. Il caricatore ospita 17 bb, in acciaio, che alla volata raggiungono i 91,44 m/s.

Caratterizzata da uno scatto di 1,9 chili e da un peso di 960 grammi, sul mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami) la 1911 Tacops costa 140 dollari.

