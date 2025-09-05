Sako mette in palio una visita alle sue fabbriche in Finlandia

Chi partecipa al concorso «Sako Precision Camp Finland» può vincere un viaggio in Finlandia, per visitare le fabbriche Sako di Riihimäki e Hausjärvi.

La Sako la definisce «un’opportunità unica e irripetibile», e in effetti è un’esperienza che capita una volta a generazione: chi partecipa al concorso «Sako Precision Camp Finland», infatti, può vincere un viaggio in Finlandia, che si aprirà con una visita di due giorni alle fabbriche di Riihimäki e Hausjärvi; seguiranno una giornata di test al poligono di tiro e tre giorni a caccia con le armi del gruppo Sako-Tikka.

Dunque sono sei i giorni nei quali s’articolerà il viaggio, cinque i posti a disposizione; per cercare di ottenerne uno è necessario collegarsi al sito ufficiale e compilare il modulo online; la Sako specifica che considererà valide come potenziali partecipanti al concorso «solo le recensioni di prodotto che includono i contenuti richiesti», compreso un link a un video YouTube, a una pubblicazione social, a un post su un blog.

Non è l’unica iniziativa ideata dal gruppo nell’ultimo scorcio di quest’estate: fino al 15 ottobre saranno in vigore le promozioni cashback sull’acquisto di munizioni, da sole (40 euro su una spesa di almeno 200) o in abbinamento a una carabina Sako o Tikka (100 euro).

