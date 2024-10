A Calvisano (Bs) il National Benelli Shotgun

Sabato 26 e domenica 27 ottobre Calvisano (Bs) ospita il National Benelli Shotgun; in palio per il vincitore un fucile Benelli.

Undici il sabato, sette la domenica: si svilupperà dunque su diciotto stage il National Benelli Shotgun, la gara di tiro dinamico sportivo in programma a Calvisano (Bs) il 26 e il 27 ottobre.

Sabato la gara comincerà alle 8 (briefing ore 7.45); domenica, primo giorno in cui sarà in vigore l’ora solare, l’inizio è anticipato alle 7.15 (briefing ore 7).

Dell’organizzazione dettagliata ha dato notizia la Fitds, che fa sapere che domenica i primi otto tiratori di ogni divisione in classifica si sfideranno negli shoot-off; per il vincitore è in palio un fucile Benelli.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.