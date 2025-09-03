A Maniago torna “Coltello in festa”

È in programma nel weekend del 6 e 7 settembre 2025 “Coltello in festa”, la manifestazione giunta alla sua 21esima edizione e creata per onorare la secolare tradizione fabbrile di Maniago (Pn).

L’iniziativa intende coniugare la specificità produttiva maniaghese con lo sviluppo turistico del territorio e con l’idea di comunicare a un pubblico più vasto possibile le funzioni quotidiane degli oggetti taglienti.

Cuore della manifestazione è l’esposizione delle produzioni, organizzata in due settori allestiti in piazza Italia (la seconda più grande del Friuli). Il primo settore è dedicato alla mostra mercato delle coltellerie: i produttori locali danno vita a una grande esposizione che occupa le principali vie del centro storico, lungo le quali, oltre ad acquistare i prodotti, si possono incontrare e conoscere i loro forgiatori.

La seconda area è dedicata alla mostra della coltelleria custom: molti knifemaker, provenienti da tutta Italia e dall’estero, espongono le loro lame: sono sempre pezzi unici realizzati con materiali di pregio, forgiati, lavorati e assemblati a mano. Non solo: nel centro di Maniago sono in programma numerose dimostrazioni delle diverse lavorazioni specifiche, mentre dal cittadino Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie partono bus navetta gratuiti che portano i visitatori a conoscere i luoghi della produzione.

Numerose officine e ditte, infatti, aprono le porte per l’occasione, mostrando come nascono le lame che fanno parte della vita quotidiana di tutti noi. Ogni anno la manifestazione si arricchisce di eventi tematici speciali, di esperienze connesse all’utilizzo delle lame che rendono questa festa un evento unico, che diviene anche un’occasione per scoprire il territorio maniaghese e le sue specificità.

Tutte le informazioni sulla manifestazione si trovano nel sito museocoltelleriemaniago.it