Un campus giovani internazionale di tiro a segno a Bondeno

Il Tsn Bondeno ha ospitato un campus di tiro a segno dedicato ai giovani.

Nelle sessioni di preparazione i giovani sono stati affiancati dall’atleta estone Markus Minn e da suo padre Kristo: ha assunto una curvatura internazionale il campus di tiro a segno ospitato negli scorsi giorni dal Tsn di Bondeno, che facendo condividere allenamenti, valori e momenti di crescita comune ha lavorato a un’esperienza intensa a livello sportivo e umano.

A dare ulteriore prestigio al campus è stata la presenza di un’altra coppia di spicco: a Bondeno, infatti, sono comparsi anche Petra Zublasing, attuale direttore tecnico di carabina della Federazione francese di tiro a segno, e il padre Franz, tecnico di carabina dell’Accademia Uits e presidente della sezione di Appiano San Michele, che hanno messo a disposizione dei giovani atleti la loro grande esperienza, offrendo consigli tecnici e motivazionali.

«È stato bellissimo» commenta Marina Giannini, presidente del Tiro a segno di Bondeno, «vedere ragazzi di tutta Italia impegnarsi con tanta passione, desiderosi di migliorarsi. Esperienze come queste sono fondamentali perché permettono ai giovani di crescere non solo come tiratori, ma anche come persone».

Anche Markus Minn ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: «Per me è stata un’opportunità speciale allenarmi qui a Bondeno e confrontarmi con coetanei italiani. Ho trovato un gruppo accogliente e motivato: tornerò a casa con tanti insegnamenti utili e nuove amicizie».

Unendo tradizione, competenza e taglio internazionale, il campus giovani di Bondeno si conferma così un appuntamento di rilievo per la crescita delle nuove generazioni di tiratori.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.