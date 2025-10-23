A novembre Hermann Historica organizza due aste d’armi antiche e da collezione

Il 5 e l’11 novembre sono in programma due aste d’armi antiche e da collezione; le organizza la casa bavarese Hermann Historica.

Nei dieci giorni che Hermann Historica dedica alle aste 106 e 107, rispettivamente dal 3 all’8 novembre in presenza, presso la sede di Monaco di Baviera, e dal 10 al 14 novembre per le offerte online, gli appassionati d’armi antiche – cinque i secoli interessati – e da collezione potranno contare su due date dedicate, il 5 (750 lotti) e l’11 (più di mille).

Negli highlight spiccano tre lotti: nel primo (#2036, base d’asta 4.500 euro) figura una coppia di doppiette Stephan Grant & Sons con calcio in noce e poggiaguancia con inserto in cuoio, materiale impiegato anche per la custodia; è decisamente diverso il raro Mauser M 1918 anticarro calibro 13 mm (#2632, base d’asta 10.500 euro), con bluitura, bipiede e meccanismo di funzionamento a otturatore originali, in buone condizioni.

Nel lotto #2680 (base d’asta 5.000 euro) al capolavoro tecnico s’aggiunge un capitolo della storia della Germania: la pistola Walther Pp Zella-Mehlis incisa, marcata Pdm, con sgancio del caricatore alla base dell’impugnatura, sicura a 90° e volata della canna particolarmente sottile, da usare in abbinamento a un carrello speciale, apparteneva infatti a August Schneidhuber (Traunstein, 1887 – Monaco, 1934), capo nazista della polizia di Monaco (1933-1934) e ufficiale delle Sturmabteilung (Sa) ucciso nella notte dei lunghi coltelli.

