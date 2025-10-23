La Marlin Trapper Model 1894 anche in 10 mm auto

Oltre che in .357 magnum e in .44 Remington magnum, la carabina a leva Marlin Trapper Model 1894 è disponibile anche in 10 mm auto.

Finora la produceva in .44 Remington magnum, il calibro della reintroduzione, e in .357 magnum (settembre 2024): in vista del 2026 la Marlin (gruppo Ruger; doppia, Bignami–Paganini, la rete di distribuzione del marchio in Italia) ha deciso di declinare la carabina a leva Trapper Model 1894 anche in 10 mm auto, con una canna un briciolo più lunga, 410,7 anziché 409 millimetri, e un caricatore più capiente, dieci colpi anziché otto; cresce un po’ anche il prezzo, d’un centinaio di dollari, da 1.499 a 1.599.

Le caratteristiche restano quelle tipiche della serie, dal calcio in materiale laminato nero alla finitura opaca dell’acciaio inossidabile fino alla presenza delle mire Skinner sights (frontale a lama, tacca posteriore regolabile).

