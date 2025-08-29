Sk Customs annuncia l’Huitzilopochtli e una nuova serie di pistole da collezione

Nel proprio catalogo la Sk Customs ha introdotto una nuova serie, la Kingdom of Aztlán, inaugurata dalla Huitzilopochtli, pistola semiautomatica da collezione sviluppata sulla base della Colt 1911 calibro .38 Super.

All’epica e alla storia messicana la Sk Customs ha più volte dimostrato d’essere interessata: l’ultima serie che ha deciso d’introdurre nel proprio catalogo, la Kingdom of Aztlán, dedicata alla leggendaria terra d’origine degli aztechi (il dibattito è ancora aperto: è una rappresentazione simbolica o un luogo davvero esistito?), tiene insieme i due filoni; l’esordio è l’Huitzilopochtli (2.650 dollari, disponibile da novembre in edizione limitata: appena cinquecento gli esemplari prodotti; la base è una Colt 1911 calibro .38 Super), pistola da collezione intitolata al dio della guerra, del sole e della migrazione in Messico.

La leggenda racconta infatti che Huitzilopochtli abbia ordinato agli aztechi di lasciare il regno di Aztlán e di fermarsi nel luogo (qui fondarono Tenochtitlán) in cui avrebbero trovato, appollaiata su un cactus, un’aquila che divorava un serpente, immagine che ancora oggi campeggia nello stemma nazionale del Messico.

La gallery fotografica

1 di 5

Sul lato sinistro del carrello si vede, stilizzata, una scena della migrazione mente il sole sorge dietro le colline di Chapultepec, da una parte l’aquila e dall’altra il serpente; sul lato destro si staglia un colibrì, la forma terrena di Huitzilopochtli, e la scritta Aztlán.

La placcatura in oro 24 carati contrasta con la lucidatura di fusto, carrello, canna e minuteria; le guancette sono realizzate in faggio colorato, sul quale si staglia l’aquila col serpente tra gli artigli.

