Alla serie A300 la Beretta aggiunge l’Ultima Snow Goose, in due varianti

La Beretta Usa ha presentato l’A300 Ultima Snow Goose, fucile semiautomatico calibro 12 nelle varianti Black Synthetic e Arctic Fox.

Una nera, una bianca camouflage: sono due, rispettivamente Black Synthetic (1.359 dollari) e Arctic Fox (1.459 dollari), le varianti in cui la Beretta Usa declina l’ultimo fucile semiautomatico calibro 12 introdotto nella serie A300, l’Ultima Snow Goose, pensato innanzitutto per la caccia all’oca delle nevi.

Anche se questa specie è tipicamente americana (nidifica in Canada), e rara in Europa, il marchio dell’arma rende obbligatoria almeno un’occhiata: per il funzionamento la Beretta s’è affidata al sistema a presa di gas Ags; il calcio è del tipo Kick-Off, pensato per ridurre il rinculo; corredata di slot M-Lok, l’asta ha un disegno inedito; l’azione rende possibile la rapida installazione d’un red dot; il caricatore ospita 10 colpi; la canna di 28” (71 centimetri) è sormontata da una bindella 7×7 millimetri, ventilata.

In ciascuno dei due allestimenti l’A300 Ultima Snow Goose misura 121 millimetri (la length of pull è pari a 362 millimetri), cui corrisponde un peso di 3.675 grammi.

