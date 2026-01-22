Allo Shot Show la B22 Jaguar di Beretta Usa

Allo Shot Show di Las Vegas la Beretta Usa ha presentato una nuova pistola semiautomatica rimfire, la B22 Jaguar.

Ha meccanica originale, fusto in lega leggera e canna di 5,25” (133,35 millimetri, filettatura in volata) la B22 Jaguar, la pistola semiautomatica calibro .22 lr che la Beretta Usa ha svelato nel corso dello Shot Show di Las Vegas; due gli allestimenti, con finitura anodizzata nera oppure bronze.

Oltre alla doppia finestra d’espulsione, tra le caratteristiche s’apprezzano la sicura manuale ambidestra, le mire regolabili, le slitte Picatinny – superiore per i red dot, inferiore per altri accessori o contrappesi -, il grilletto semiflat; il caricatore ospita 15 colpi. Consultando il sito ufficiale della fiera s’apprende che il prezzo di lancio al pubblico internazionale è di 949 dollari.

