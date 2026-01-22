La Ruger American rifle generation II si fa Scout

Nell’American rifle generation II, linea di carabine bolt-action, la Ruger ha introdotto il modello Scout, in quattro calibri, con canna di 409 millimetri.

La canna filettata, con freno di bocca stile A2, s’accorcia fino a 16,1”, ossia 409 millimetri: non poteva essere altrimenti, visto che è la Scout il modello, in quattro calibri (.308 Winchester, .350 Legend, 5,56×45 mm, 7,62×39 mm), che in occasione dello Shot Show di Las Vegas la Ruger ha introdotto nell’American rifle generation II, famiglia di carabine bolt-action.

Tutte le misure sono quelle tipiche di un’arma scout: la lunghezza, infatti, si ferma a 949 millimetri scarsi; il peso intorno a 2.950 grammi; la length of pull è, tramite distanziatori, regolabile tra 305 e 350 millimetri.

Con texture splatter, il verde del calcio offre un contrasto efficace con la finitura Cerakote cobalto spalmata sull’azione in lega d’acciaio (bedding integrale: è il Patented power bedding). Alle mire metalliche, regolabili in alzo e deriva, si può aggiungere un’ottica da installare sulla slitta Picatinny estesa.

Corredata infine di una sicura tang a tre posizioni, l’American rifle generation II Scout (929 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale, Bignami l’eventuale distributore in Italia) si completa con un caricatore di cinque colpi in .308 Winchester (stile Ai) e .350 Legend (stile Ar), di dieci in 5,56×45 mm (stile Ar) e 7,62×39 mm (stile Ak).

