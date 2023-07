Annunciata la sesta carabina Daniel Defense in edizione limitata del 2023

Nei prossimi giorni la Daniel Defense presenterà e metterà in vendita la sesta carabina in edizione limitata del 2023.

A tener valida la cadenza prevista in origine si potrebbe parlare d’un ritardo di quasi un mese, ma è una considerazione che passa in secondo piano nel momento che la Daniel Defense ha ufficializzato che a breve metterà in vendita un’altra carabina in edizione limitata, la sesta del 2023.

E anche stavolta è verosimile che il lotto andrà esaurito nel giro di qualche minuto; fu così per la M4 A1 RIIA a febbraio (sei minuti), la M81V1 a marzo (due minuti), la Mk12 Archer ad aprile (settantaquattro secondi) e la Dd4 V7 Slw Dune a maggio.

Come le altre volte per adesso delle caratteristiche dell’arma non si sa niente; la Daniel Defense s’è limitata a mostrarne in ombra il profilo, da cui s’intuisce che stavolta s’andrà sulla finitura camo, sul calcio scheletrizzato e sulla presenza dell’ottica a corredo.

