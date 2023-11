Walther Pd380, una pistola calibro .380 acp per il porto occulto

La Walther ha presentato la Pd380, pistola calibro .380 acp per il porto occulto con grilletto in azione mista.

Per adesso siamo fermi ai video emozionali e non è che d’informazioni tecniche se ne conoscano tantissime, ma già nelle prime ore dall’annuncio la Walther Pd380 ha destato l’attenzione del pubblico internazionale che ha appreso che si tratta d’una pistola calibro .380 acp (due i caricatori disponibili, da nove colpi ciascuno) per il porto occulto o, per dirla all’americana, everyday carry.

Caratterizzata dal rinculo ridotto e destinata sia ai tiratori esperti sia ai principianti, la nuova pistola della Walther è caratterizzata da un grilletto in singola-doppia azione e dai tagli di presa SuperTerrain Serrations. Peraltro, proprio a causa della loro configurazione originale, definirli tagli non è correttissimo: sono infatti costruiti sopra il carrello, non ricavati all’interno.

Lanciata sul mercato Usa a 449 dollari, la Walther Pd380 si completa con comandi ambidestri (sia la sicura al carrello, sia lo sgancio del caricatore) e texture dell’impugnatura ottimizzata per l’ergonomia e la presa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.